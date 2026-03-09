Ligde üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Kayserispor ise taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.
Kayserispor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk edecek.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Peki Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar ve muhtemel ilk 11’ler haberimizde…
KAYSERİSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.
KAYSERİSPOR- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.
KAYSERİSPOR- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
KAYSERİSPOR- TRABZONSPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?
Karşılaşmayı Cihan Aydın düdük çalacak.
KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11
Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennaser, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11
Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
