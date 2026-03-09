Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
Kayserispor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk edecek.

Ligde üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Kayserispor ise taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

Peki Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar ve muhtemel ilk 11’ler haberimizde…

KAYSERİSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

KAYSERİSPOR- TRABZONSPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmayı Cihan Aydın düdük çalacak.

KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennaser, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

