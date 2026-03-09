Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor Kayserispor’a konuk oluyor.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

KAYSERİSPOR 0-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle Kayserispor-Trabzonspor maçı başladı.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

8' Dorukhan Toköz'ün Oulai'ye yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kartına başvuran hakem Cihan Aydın VAR'dan gelen potansiye kırmızı kart tavsiyesi üzerine pozisyonu yeniden izledikten sonra sarı kartı iptal edip kırmızı kartını gösterdi. Dorukhan Toköz'ün oyundan atılmasıyla Kayserispor sahada 10 kişi kaldı.

MAKAROV ONANA'YI GEÇEMEDİ

11' Kayserispor uzun topla Trabzonspor kalesinde tehdit yarattı. Savunmanın arkasına sarkan Makarov kaleciyle karşı karşıya kaldı. Makarov'un şutunda Onana gole izin vermedi.

KAYSERİSPOR DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

12' Benes'in kornerden yaptığı ortada Chalov'un şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE GOLE YAKLAŞTI

17' Zubkov'un ortasında Onuachu kale önünde kafayı vurdu. Ancak Kayserispor savunmasında Semih'ten seken top kornere çıktı.

ONANA HATASINI TELAFİ ETTİ

23' Onana kısa düşen pası sonrası Kayserispor'a hediye ettği pozisyonda Chalov'un kafa vuruşunu harika bir refleksle kurtararak hatasını telafi etti.

SAVIC'İN ŞUTUNDA SAVUNMA ARAYA GİRDİ

26' Ceza sahası içerisinde Savic'in şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.

MAKAROV NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

31' Makarov ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda topu Onana'nın kucağına attı.

BATAGOV'UN TERS VURUŞUNDA TOP DİREĞİN YANINDAN DIŞARI ÇIKTI

35' Brenet'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği sert topa Arseniy Batagov yaptığı ters vuruşla az kalsın kendi kalesine golü atıyor. Top herkesin bakışları arasında direğin üstünden az farkla kornere çıktı.

ZUBKOV'UN ŞUTUNDA BİLAL GOLE İZİN VERMEDİ

38' Zubkov ceza sahası önünde sert bir şutla kaleyi yokladı. Bilal Beyazıt köşeden topu kornere çelerek gole izin vermedi.

MUSTAFA'NIN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DIŞARI ÇIKTI

40' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde boşta kalan topa arkadan gelen Mustafa Eskihellaç sol ayağıyla gelişine vurdu. Top direğe çarpıp dışarı çıktı.