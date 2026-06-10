Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de düşmesine kesin gözüyle bakılan Eyüpspor'u kümede tutarak büyük bir başarıya imza atan Atila Gerin'in İstanbul ekibiyle yollarını ayırmasının ardından yeni adresi belli oldu.

Süper Lig'de Eyüpspor ile kümede kalma mücadelesini kaybeden ve 1. Lig'e düşen Kayserispor Atila Gerin'i takımın başına getirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Atila Gerin ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı duyuruldu.

🧣 Hoş Geldin Atila Gerin



📌 Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Anlaşmanın hem Atila Gerin’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/uAoKdm4Grz