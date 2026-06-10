Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de düşmesine kesin gözüyle bakılan Eyüpspor'u kümede tutarak büyük bir başarıya imza atan Atila Gerin'in İstanbul ekibiyle yollarını ayırmasının ardından yeni adresi belli oldu.

Eyüpspor'da Atila Gerin dönemi sona erdiEyüpspor'da Atila Gerin dönemi sona erdiSpor

KAYSERİSPOR ATİLA GERİN İLE ANLAŞTIĞINI DUYURDU

Süper Lig'de Eyüpspor ile kümede kalma mücadelesini kaybeden ve 1. Lig'e düşen Kayserispor Atila Gerin'i takımın başına getirdi.

Kayserispor mucize başarının mimarı Atila Gerin'i açıkladı - Resim : 2

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Atila Gerin ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı duyuruldu.