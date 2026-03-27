Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezasıyla sarsıldı. Sarı-kırmızılı kulübün 3 dönem boyunca transfer yapamayacağı açıklandı.

FIFA’nın resmi kayıtlarına göre Kayserispor’un transfer tahtası 26 Mart itibarıyla kapandı. Bu kararla birlikte kulüp, önümüzdeki üç transfer döneminde kadrosuna yeni oyuncu katamayacak.

BORÇ DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Cezanın, sezon başında sözleşmesi feshedilen Julian Jeanvier’e olan 135 bin avroluk alacaktan kaynaklandığı öğrenildi.

BAŞKAN AÇIKALIN'DAN AÇIKLAMA

Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sorunun çözüleceğini belirterek, “Julian Jeanvier’den dolayı 135 bin avroluk bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bu ödemeyi yapıp yasağı kaldıracağız. Herhangi bir sorun yok.” dedi.

YASAĞIN KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Kayserispor yönetiminin kısa süre içinde gerekli ödemeyi yaparak transfer yasağını kaldırması beklenirken kulübün yaz transfer dönemi öncesi bu sorunu çözmeyi hedeflediği öğrenildi.