Süper Lig’in 23. hafta maçında Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet, sarı-kırmızılı ekibin 8 maç aradan sonra kazandığı ilk üç puan oldu.

Kayserispor’a galibiyeti getiren tek golü, 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Ayrıca, 69. dakikada Benes’in kullandığı penaltı ise kalecinin müdahalesiyle golle sonuçlanmadı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 19’a çıkarırken, Antalyaspor 23 puanda kaldı. Süper Lig’de gelecek hafta Kayserispor, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak.