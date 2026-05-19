CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pastırmanın anavatanı Kayseri’de esnafı ziyaret ederek sektörün nabzını tuttu. Yapılan görüşmeler, artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle geleneksel lezzetimiz pastırmanın artık kilo ile değil, gramla hatta dilimle satıldığını gözler önüne serdi. İthal et bağımlılığı, tırmanan fiyatlar ve vatandaşın çaresizliği esnafın da tüketicinin de ortak dert oldu.

KİLOGRAM FİYATI 3 BİN 300 LİRAYA DAYANDI

Ziyaret sırasında esnaf, pastırma fiyatlarındaki korkunç yükselişi rakamlarla paylaştı. En makbul yer olan antrikot kısmından üretilen yağlı pastırmanın kilogram fiyatının 3 bin 300 TL’ye ulaştığını belirten esnaf, geçtiğimiz yıl 2 bin 800 TL civarında olan fiyatların bir yılda uçtuğunu söyledi.

CHP’li Ömer Fethi Gürer durumu, "Kayseri denince akla pastırma gelir ama artık özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar pastırmayı sadece raflarda uzaktan izliyor. Pastırma artık sofranın değil, vitrinin ürünü oldu" sözleriyle özetledi.

"ESKİDEN TENEKELERLE SATARDIK, ŞİMDİ BİR DİLİMİ 35 LİRA"

Sektörde 57 yıldır üretim yapan emektar bir esnaf, tüketim alışkanlıklarının nasıl dibe vurduğunu şu sözlerle aktardı:

“Eskiden teknoloji bu kadar gelişmemişti, vakum yoktu ama herkes 3-5 kilo pastırma alır, tenekelere basardı. Şimdi üretim şekli modernize oldu ama tüketim bitti. Eskiden yüksek kilolarla yaptığımız satışlar hayal oldu. Bugün pastırmanın sadece tek bir dilimi 35 lira. Vatandaş bunun yanına bir de yumurta kırıp yiyeyim dese, tek bir öğünün maliyeti 55-60 lirayı buluyor.”

YERLİ HAYVANCILIK BİTTİ, KESİMLER İTHAL ETE DÖNDÜ

Esnaf, pastırma üretiminde yaşanan ham madde krizine de dikkat çekerek, yerli üretimin bitme noktasına geldiğini itiraf etti: “Şu anda yaptığımız kesimlerin çok büyük bir bölümü ithal hayvanlardan oluşuyor. Yerli kesim minimum seviyeye geriledi.” Bu durumun hem maliyetleri artırdığı hem de üretimin yerli yapısını bozduğu vurgulandı.

"TORUNLAR İSTİYOR, MAHCUP OLUYORUZ"

Kayseri'deki esnaf şehir içi satışların tamamen durduğunu, umutlarını Kurban Bayramı ve 9 günlük tatil dönemine bağladıklarını anlatırken, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların durumu ise çok daha vahim.

İstanbul’da yaşayan ve emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir vatandaş, pazar arabasını dolduramadığını belirterek isyan etti:

“İstanbulkart’ımız olmasa, ücretsiz ulaşım olmasa evden dışarı adım atamayacak durumdayız. Kasaba gidiyorsun, en ucuz kıymanın kilosu bin lira olmuş. Bonfile 2 bin lirayı geçmiş, yanına yaklaşamıyorsun. Evde torunlar canı çekip bir şey istiyor, alamıyoruz, çocuklara karşı mahcup oluyoruz.”