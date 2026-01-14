Kayseri'de kar ve sisle oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe
Kayseri'de iki gündür devam eden kar yağışının ardından muhteşem manzaralar dronla kaydedildi.
Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi beyaz örtüyle kaplandı.
Millet bahçesinde bulunan gölet kısmen buz tuttu.
Merkeze bağlı Kocasinan ilçesindeki Erkilet Tepesi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Gölet ile Erkilet Tepesi'nde oluşan sis, dronla görüntülendi.
İşte o güzel manzaralardan kareler;
