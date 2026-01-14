Yeniçağ Gazetesi
14 Ocak 2026 Çarşamba
Anasayfa Gündem Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe

Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe

Kayseri'de iki gündür devam eden kar yağışının ardından muhteşem manzaralar dronla kaydedildi.

Kayseri'nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe

Kayseri'de kar ve sisle oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.

Kayseri'nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe

Millet bahçesinde bulunan gölet kısmen buz tuttu.

Kayseri'nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe

Merkeze bağlı Kocasinan ilçesindeki Erkilet Tepesi'nde ise sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kayseri'nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe

Gölet ile Erkilet Tepesi'nde oluşan sis, dronla görüntülendi.

Kayseri'nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe

İşte o güzel manzaralardan kareler;

Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 7
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 8
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 9
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 10
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 11
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 12
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 13
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 14
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 15
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 16
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 17
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 18
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 19
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 20
Kayseri’nin sihirli kışı: Sis içinde kaybolan tepe - Resim: 21
Kaynak: AA
