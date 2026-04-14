Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin 2024 yılında ACES Europe tarafından Avrupa’nın en iyi spor şehri seçildiğini ve “Altın Bayrak” ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.

Bu gelişmenin ardından Dünya Spor Başkenti unvanı için başvuruda bulunduklarını belirten Büyükkılıç, sürecin son aşamaya geldiğini dile getirdi. Lansmanın 16-17 Nisan’da yapılacağını kaydeden başkan, inceleme heyetinin şehre gelerek spor tesislerini ve altyapıyı değerlendireceğini aktardı.

Kayseri’nin yalnızca Erciyes Kayak Merkezi ile anılan bir şehir olmadığını vurgulayan Büyükkılıç, spor yatırımları ve projeleriyle güçlü bir konumda olduklarını ifade etti. Yapılan çalışmaların yerinde inceleneceğini ve kentin bu alandaki iddiasını ortaya koyacağını belirtti.

Büyükkılıç ayrıca Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.