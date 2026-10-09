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ALP-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen ger gün bir ilimiz depremle sallanıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, dirençli şehirler oluşturmanın sadece dirençli bina yapmak anlamına gelmediğini, zemin koşullarının da yapıya aktarılması gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde devletin seferber olduğunu anımsatan Altun, birçok şehrin yeniden ayağa kalkma noktasına getirildiğini, bu kadar kısa sürede dirençli şehirler oluşturmayı her ülkenin başaramayacağını belirtti.

Erciyes Üniversitesi olarak depremlerle ilgili koordinasyon yaptıklarını ifade eden Altun, çeşitli malzemelerin depolanması anlamında AFAD'ın kendilerine çok destek olduğunu söyleyerek "Koordineli şekilde muhtemel bir senaryoya karşı eylem planımızı oluşturmuş durumdayız." dedi.

TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Varol da Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, Kayseri'nin de bu gerçeklikten ayrı tutulamayacağını söyledi ve "Deprem olduğunda artık konuşma değil, müdahale zamanı gelmiş demektir. Bizim sorumluluğumuz deprem olmadan önce bilimsel verileri ortaya koymak, riskleri belirlemek ve çözüm üretmektir." değerlendirmesi yaptı.

Varol, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından farklı mühendislik disiplinlerinin katkılarıyla "Kayseri Deprem Raporu"nu hazırladıklarını ve 15 Mart 2023'te kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı.

Raporda depremin etkilerinden faylara, zemin özelliklerinden yapılaşmaya, yapı güvenliğinden alınması gereken önlemlere kadar pek çok başlığı ele aldıklarını anlatan Varol, bugünkü çalıştayın da bunun devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Amaçlarının korku yaratmak değil, bilinç oluşturarak depreme hazırlıklı bir kent ortaya koymak olduğunu vurgulayan Varol "Fayı bilmek kadar zemini ve yapıları da bilmek zorundayız. Deprem sadece faylarla açıklanamaz. Şu soruyu da artık daha cesurca sormalıyız, Kayseri'deki yapı stoku ne durumda? Hangi binaların incelenmesi gerekiyor, hangi bölgeler öncelikli, hangi yapılar güçlendirilebilir, hangileri yenilenmeli? Bunların cevabı kapsamlı yapı envanteri ve bilimsel performans değerlendirmeleriyle ortaya koyulmalıdır. Kayseri açısından özellikle sanayi ve üretimin devamlılığı ayrı bir önem taşımaktadır. Hedefimiz sadece deprem sırasında yıkılmayan bir Kayseri değil, depremden sonra da yaşanabilen, ayağa kalkabilen, üretebilen bir Kayseri olmalıdır." dedi.