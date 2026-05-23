Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sergej Jakirovic, Türk futbolunda Kayserispor ile yakaladığı çıkışın ardından şimdi de İngiltere’de adından söz ettiriyor.

2024/25 sezonunda düşme hattındaki Kayserispor’u ayağa kaldırarak Süper Lig’de tutmayı başaran Bosnalı teknik adam, daha sonra sözleşmesini feshederek Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin başına geçti.

HULL CITY’İ PREMIER LİG’E TAŞIDI

Geçen sezon Championship’te alt sıralarda yer alan ve küme düşmekten 1 gol averajla kurtulan Hull City’i kısa sürede yeniden yapılandıran Jakirovic, takımı tarihi bir başarıya ulaştırdı.

Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough ile Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı uzatma dakikalarında Oliver McBurnie’nin attığı golle 1-0 kazanan Hull City, yıllar sonra yeniden Premier Lig bileti aldı.

Bu sonuçla birlikte Sergej Jakirovic, kariyerinde ilk kez Premier Lig’de teknik direktörlük yapma hakkı kazandı.

KAYSERİSPOR DÜŞTÜ, JAKIROVIC YÜKSELDİ

Jakirovic’in geçen sezon ligde tuttuğu Kayserispor, bu sezon Süper Lig’e veda ederek TFF 1. Lig’e düştü. Bosnalı teknik adam ise kariyer basamaklarını hızla tırmanarak İngiltere’de Premier Lig seviyesine ulaştı.