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Kaynak: İHA

Kayseri, daha yeşil bir görünüme kavuşturmaya devam ederken çevreci projelerini yenilikçi yaklaşımlarla hayata geçiriyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Su Verimliliği Parkı ile kentsel tasarımda çevre dostu bir dönem başlatılıyor.

Toplam 900 metrekarelik yürüyüş yoluna sahip olan projede, düşen her damla yağmur suyunun ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Altyapı çalışmaları kapsamında yürüyüş yollarına özel bir meyil verilerek, suyun zemin altında inşa edilen 25 bin litrelik dev su deposuna akışı sağlandı. Kazı ve dolgu çalışmalarının tamamlandığı alanda, su toplama verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak mühendislik çözümleri titizlikle uygulandı.

Yağmur sularının yeraltı sızma kayıplarını önlemek ve depo sistemine sorunsuz ulaşmasını sağlamak adına yürüyüş yolunun zemininde, geçirimsiz tabaka, tıkanma önleyici keçe, çift sıra drenaj hattı, kademeli filtreleme gibi teknik aşamalar uygulandı.

KAYSERİ'DE BİR İLK

Büyükşehir Belediyesi'nin çevre dostu park projesinde yürüyüş yollarının çevresine bordür imalatı tamamlanırken, üst yüzeye su geçirgenliği yüksek olan poroz beton dökümü gerçekleştirildi. Bu sayede 900 metrekarelik alana düşen tüm yağışlar, yüzeyde göllenme yapmadan doğrudan yeraltı su deposuna aktarılacak. Depoya monte edilen yatay pompa sistemiyle toplanan yağmur suları, parkın yeşil alanlarının sulama suyu ihtiyacını tamamen geri dönüşümlü olarak karşılayacak.

Altyapının tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri üst yapıya odaklandı. Parkın konseptine uygun çevre düzenleme, kuru peyzaj ve süs bitkileri çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin su verimliliğine dikkat çekmek amacıyla tasarladığı çevre dostu parkta; çocuk oyun grupları, spor aletleri ve modern kent donatıları yer alacak. Kayseri iklimine uygun minimum su tüketen kurakçıl bitkilerle donatılacak olan park, hem vatandaşlara yeni bir nefes alanı sunacak hem de geleceğin sürdürülebilir şehir modeline canlı bir örnek teşkil edecek.