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Kaynak: İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasaklı malzemelerin bulundurulması ve satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 15 iş yerinde yapılan denetimlerde, 5 farklı işletmede satışı yasak olduğu değerlendirilen 74 sustalı bıçak, 5 kelebek bıçak ve 27 muşta bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, gerekli kriminal incelemelerin yapılabilmesi amacıyla Kayseri Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Denetimlerde tespit edilen 5 iş yeri yetkilisi hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.