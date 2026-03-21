Kayseri’nin Develi ilçesinde Gazi Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti.

Yangın söndürülürken, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen zihinsel engelli 37 yaşındaki Melek Doğan ve ismi öğrenilemeyen annesi hemen hastaneye kaldırıldı. Engelli olduğu öğrenilen Melek Doğan hayatını kaybederken annesinin tedavisi devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları yangına sebebiyet verebilecek elektrikli alevleri fişte bırakmamaları konusunda uyarıyor.