Kaynak: İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobilini hareket ettirmek isteyen sürücünün vitesleri karıştırması kazayla sonuçlandı. Geri gitmesi beklenen otomobilin ileri hareket etmesi üzerine kaldırımda oturan bir kişi yaralandı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi Ulubatlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ç., 38 AHU 088 plakalı otomobiliyle park yerinden çıkmaya çalıştığı sırada geri vites yerine ileri vitesi kullandı.

KALDIRIMDA OTURURKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Aniden ileri hareket eden otomobil, kaldırımda oturan G.E.K.'ye çarptı. Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hafif yaralanan G.E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.