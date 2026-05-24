24 Mayıs 2026 Pazar
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin durdurduğu iki araçta yapılan aramalarda 9 kilo 200 gram metamfetamin bulundu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

İki araç durduruldu
Ekiplerin yürüttüğü operasyon kapsamında durdurulan iki araçta arama yapıldı. Araçlarda bulunan A.Ü. (40), M.T. (33), M.B. (41), E.Y. (39) ve H.T. (40) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltında
Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
