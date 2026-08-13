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Kaynak: Haber Merkezi

Kayseri / Hasan Mert Çakmak / Yeniçağ



Kayseri’de toplu ulaşımda kısa ve uzun mesafeli yolculukların aynı ücretlendirmeye tabi olması tartışma konusu olurken, ulaşım ücretlerinin gidilen mesafeye göre belirlenebileceği bir sistemin uygulanması önerildi. Kentte özellikle kısa mesafeli yolculuk yapan vatandaşların, hattın tamamını kullanan yolcularla aynı ücreti ödemesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

“Gittiğin kadar öde” sisteminin Kayseri’de uygulanabilirliğinin araştırılması gerektiğine dikkat çekilirken, teknolojik altyapı kullanılarak mesafeye göre ücretlendirme yapılabileceği ifade edildi.

İki veya üç duraklık yolculuk yapan vatandaş ile hattın başından sonuna kadar seyahat eden vatandaşın aynı ücreti ödemesinin adil bir uygulama olup olmadığının sorgulanması gerektiği belirtilerek, konuyla ilgili fizibilite çalışması yapılması çağrısında bulunuldu.

Önerinin amacının ulaşım ücretlerini genel olarak düşürmek olmadığı, ücretlendirme sisteminin kullanılan hizmetle daha orantılı hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

“Buradaki amaç herkes daha az ücret ödesin demek değil. Ücretlendirme sisteminin daha adil hale getirilmesini istiyoruz. Vatandaş kullandığı hizmet kadar ödeme yapabilmeli.”

YAZ AYLARINDA OTOBÜSLERDE KLİMA SORUNU

Kayseri’de toplu ulaşımda dikkat çekilen bir diğer sorun ise yaz aylarında otobüslerde yaşanan yüksek sıcaklık oldu.

Vatandaşlardan bazı otobüslerde klimaların yeterince çalışmadığı veya araçların içini yeterli seviyede serinletmediği yönünde şikâyetler geldiği belirtilirken, özellikle sıcak havalarda toplu taşıma araçlarının vatandaşlar açısından zorlayıcı hale gelebildiğine dikkat çekildi.

Yaşlılar, çocuklar, öğrenciler ve sağlık sorunları bulunan vatandaşların sıcak havadan daha fazla etkilenebileceği belirtilerek, otobüslerdeki klima sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve arızaların kısa sürede giderilmesi istendi.

“VATANDAŞIN SESİ DUYULMALI”

Kayseri’de toplu ulaşımın daha modern, vatandaş odaklı ve teknolojik çözümler sunan bir yapıya kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

“Gittiğin kadar öde” sistemi için Kayseri’ye özgü bir model oluşturulabileceği belirtilirken, vatandaşların kısa ve uzun mesafeli yolculuk alışkanlıklarının incelenmesi ve buna göre alternatif ücretlendirme modellerinin değerlendirilmesi istendi.

Açıklamada, otobüslerdeki klima sistemlerinin özellikle yaz aylarında düzenli şekilde kontrol edilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşımız çok büyük bir şey istemiyor. Daha adil bir ücretlendirme ve daha insani ulaşım şartları istiyor. Bizim talebimiz kavga etmek değil; vatandaşın sesini duyurmak ve çözümün bir parçası olmaktır.”