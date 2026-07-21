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Kaynak: İHA

Kaza, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 KF 381 plakalı yolcu minibüsü ile yabancı plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 6 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçlar, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.