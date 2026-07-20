Kaynak: İHA

Proje kapsamında sağ sahilde kilometre 0+017 ile 0+745 arasında temel ve beton duvar çalışmaları, sol sahilde ise kilometre 0+130 ile 0+745 arasında temel, kilometre 0+260 ile 0+745 arasında ise beton ağırlık duvarı imalatı gerçekleştirildi. Bugüne kadar toplam bin 333 metre tek taraflı temel betonu, bin 213 metre beton ağırlık duvarı ve 585 metre orta taban betonu yapımı tamamlandı.

Taşkın tehlikesini en aza indirmek ve dere yatağını daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gülveren Mahallesi'nde can ve mal güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.