Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, Melikgazi ilçesinde iki şüpheli takibe alındı.

ARAÇ VE ÜST ARAMASINDA ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, A.T. ve M.T. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, deri üzerine işlenmiş el yazması bir tarihi kitap ile bir kitabe bulundu. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan A.T. ve M.T. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği bildirildi.