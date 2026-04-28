Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı ile Osman Özcan Caddesi kesişimin de meydana gelen trafik kazasında, O.A. yönetimindeki 38 ED 196 plakalı otomobille Y.Y. yönetimindeki 06 BYS 184 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvelik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüler ile H.Y. ve D.D.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan O.A., H.Y. ve D.D.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.