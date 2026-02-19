Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi’nde, sağanak nedeniyle Karasu Deresi’nin yükselmesinden dolayı bölgede bulunan ahırları su bastı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, Devlet Su işleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Ekipler, bölgede oluşabilecek su baskını riski nedeniyle, ahırlarda bulunan 100’ü büyükbaş, 100’ü küçükbaş toplam 200 hayvanı tahliye etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.