Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonuna imza attı. Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 ay süreli teknik ve fiziki takip süreci sonucunda yeterli deliller elde edildiği anda tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

16 ekip, 64 personelin yanı sıra özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon neticesinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca N.Ö., E.K., F.A., S.D., M.O., A.K., Ü.K. ve T.C.Ç. yakalandı. Yakalanan 8 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.