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Kaynak: İHA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. M.A.'ya ait elektrikli SUV tipi araç, şarj işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle birdenbire alevlere teslim oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve itfaiye görevlileri yönlendirildi. Emniyet güçleri bulvarda güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye erleri de yangın battaniyesi kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürdüğü esnada araçta büyük bir patlama meydana geldi.

Korku dolu anlarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu tamamen söndürülen otomobilde ağır düzeyde maddi hasar oluştu. Dehşet anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Emniyet birimleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.