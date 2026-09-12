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Kaynak: İHA

Kayseri'de bir firmada sahte evrakla usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin çalıştıkları şirkette görev ve yetkileri dışında sahte belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler yaptığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlatmış, bu kapsamda dün belirlenen adreslere operasyon gerçekleşen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına almıştı.