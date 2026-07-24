Kaynak: İHA

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlik olunması istenerek; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.