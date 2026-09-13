Eskişehir’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı araç kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.