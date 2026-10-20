Kaynak: İHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, tramvay durağına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tramvay durağına geçmeye çalışan İsmail Çankaya'ya (18), B.C.A. idaresindeki 38 DT 742 plakalı Audi marka otomobil çarptı

Kazada İsmail Çankaya ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan İsmail Çankaya'yı hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü B.C.A.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.