Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma düştü. Su birikintisinin içine giren araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı herhangi bir yaralanma almadan atlattı.
Kaza yapan otomobil, çevredeki vatandaşların desteği ve bölgeye çağrılan çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Güvenlik güçleri kazaya ilişkin inceleme başlattı