Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.Ç. yönetimindeki 38 HD 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarparak yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan A.Ç. ve yolcu E.B.’yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.