Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı

Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı

Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri cadde üzerindeki fırına daldı. İş yerinin restoran bölümündeki duvarı yıkarak içeri giren otomobilin neden olduğu kazada 1 bebek yaralandı.

Kaynak: DHA
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Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı - Resim: 1

Kayseri’de başka bir otomobille çarpışan otomobil, fırına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 bebek yaralandı.

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Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı - Resim: 2

Kaza, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’nde meydana geldi. M.N. idaresindeki 38 AEZ 035 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 38 JH 683 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı - Resim: 3

M.N.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir fırının restoran bölümünün duvarını yıkıp içeri girdi. Kazada 1 bebek yaralandı.

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Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı - Resim: 4
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Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı - Resim: 5

İşletme sahibi Furkan Ayar, “Biz içeride oturuyorduk. Patlama sesi gibi bir şey geldi. Bir anda ayağa kalktık. Araç içeri girmişti. Gelen araç diğer araca çarptı. O da kontrol edemeyip içeri girdi.

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Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı - Resim: 6

Oturma alanında kimse yoktu. Bir anda girince herkes korktu. Aracın kaskosu varmış, halledecekler. Camlar, masalar sandalyeler kırıldı.

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Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı - Resim: 7

Sesi duyunca bir anda korktuk. Fren yapmasaydı içeri girecekti. Allah’tan fren yapıp dışarıda durdu” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı - Resim: 8
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Kayseri’de otomobil fırına çarpışma sonrası böyle daldı - Resim: 9
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