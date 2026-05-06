Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür mirasımızı korumaya yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında önemli bir istihbarata ulaştı. Kocasinan ilçesinde ikamet eden A.E.S. isimli şahsın elinde tarihi eser bulunduğu ve bunları piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

ARAMALARDA "PAPİRÜS" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Şüpheli şahsın adresine düzenlenen baskında A.E.S. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 2 adet rulo Papirüs, 1 adet Papirüs saklama kabı, 1 adet tarihi heykel, 1 adet antik kitap ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli A.E.S. hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.