Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak’taki Fatma-Mustafa Hasçalık Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencileri B.A. ile A.B.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kayseri'de okulda korku dolu anlar: Sınıf arkadaşını bıçakladı - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen tartışmada B.A., yanında okula getirdiği bıçakla A.B.K.’yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de okulda korku dolu anlar: Sınıf arkadaşını bıçakladı - Resim : 2

Yaralı öğrenci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. B.A., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı