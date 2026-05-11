Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, 5. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kadın, polis ekiplerinin yoğun ikna çalışmaları neticesinde kurtarıldı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 5. katında ikamet eden N.S. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle balkon demirliklerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, hızlıca koordinasyon sağlayarak şu önlemleri aldı:

Polis Ekipleri: Bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak meraklı kalabalığı uzaklaştırdı.

İtfaiye Ekipleri: Olası bir düşme ihtimaline karşı balkonun altına şişme yatak (hava yastığı) kurdu.

Sağlık Ekipleri: Müdahale için hazır bekletildi.

Operasyonun dönüm noktası, bir alt katın balkonuna geçen Komiser Murat A.’nın diyaloğu oldu. N.S. ile doğrudan iletişim kuran komiser, uzun süren bir müzakere süreci yürüttü. Komiser Murat A.'nın sağduyulu yaklaşımı ve ikna çabaları sonuç verdi; N.S. balkondan içeri girerek eylemine son verdi.

Genç kadının emniyet güçlerince ikna edilerek tehlikeli bölgeden uzaklaştırılması, aşağıda süreci endişeyle takip eden mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.