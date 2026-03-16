Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde nesli tehlike altında bulunan vaşak ölü olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kale Mahallesi kırsalında meydana geldi. Doğada nadir görülen ve gece avlanma alışkanlıkları nedeniyle “hayalet avcı” olarak anılan vaşağı hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu kayıt altına aldı. Ölü vaşağın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avlanması yasak olan ve halk arasında “ormanın hayaleti” olarak da bilinen vaşak; üstün gizlenme yeteneği, sessiz adımları ve gece avcılığıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yüksek, ormanlık ve kayalık bölgelerinde yaşayan vaşaklar, nesli tehdit altında bulunan türler arasında yer alıyor.