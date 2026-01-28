Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Organize Sanayi Bölgesi 6061’inci Sokak’ta bulunan fabrikada, saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangının mesai saatleri dışında çıktığı ve fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.