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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Organizasyon, 20 Eylül Pazar günü saat 08.00'de başlayacak.

Profesyonel ve amatör sporcuların mücadele edeceği maratonda 21K, 10K ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı parkur yer alacak. Organizasyonda 21K'da 550, 10K'da bin 90, Halk Koşusu'nda ise 5 bin kişi koşacak. Ayrıca 50 elit sporcu da yarışacak.

21 ÜLKEDEN 200 YABANCI SPORCU

Maratona yurt dışından da yoğun katılım olacak. 21 farklı ülkeden 200 yabancı sporcu Kayseri'de mücadele edecek. Türkiye ile birlikte organizasyonda toplam 22 ülke temsil edilecek.

21K ve 10K yarışlarının başlangıç noktası Ok Burcu önü olacak. Sporcular, Kayseri'nin önemli cadde ve kavşaklarından geçtikten sonra Ordu Evi önünde finişe ulaşacak.

2 MİLYON 774 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Organizasyonda genel klasman, yaş grupları ve parkur rekorları kapsamında toplam 2 milyon 774 bin TL ödül dağıtılacak. 21K yarışında kadın ve erkeklerde birinci olan sporcular 70'er bin TL, 10K'da birinciler ise 30'ar bin TL kazanacak.

Maraton öncesinde düzenlenen Çocuk Koşusu ve Baby Run da renkli görüntülere sahne oldu. Çocuk Koşusu'na 450 çocuk, Baby Run'a ise 20 minik katıldı.