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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde organize edilen turnuvada, 16'sı yurt dışından gelen ekipler olmak üzere toplam 32 takım mücadele verdi.

Müsabakalarda takımlar, grup maçları ve eleme turlarına katıldı.

Turnuvada birinci Sırbistan takımı, ikinci İran takımı ve üçüncü Bosna Hersek takımı oldu.

Öte yandan smaç yarışmasında ise şampiyonluğu Med Brodie​​​​​​​ kazandı.

Şampiyona sonrası düzenlenen törenle dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.