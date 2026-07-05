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Kaynak: İHA

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki Davud El-Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 38 APS 855 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine orta refüjde yer alan aydınlatma direğine çarptı.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü M.K., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza yapan araç, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.