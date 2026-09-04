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Kaynak: İHA

Kentin farklı noktalarında yürütülen saha çalışmalarında ekipler; fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğunu, raf ile kasa fiyatları arasındaki farkları, yanıltıcı indirimleri ve öğrenci sağlığını tehdit edebilecek ürünleri mercek altına aldı.

"132 FİRMA VE 12 BİNİ AŞKIN ÜRÜN DENETLENDİ"

Yürütülen denetim faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, piyasa dengesini korumayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak okulların açılış dönemi öncesinde artan taleple birlikte oluşabilecek haksız fiyat artışlarını ve aldatıcı indirimleri engellemek amacıyla sahadayız. Ürünlerdeki fiyat etiketi ile kasa reyon uyumsuzluklarını titizlikle kontrol ediyoruz. Yaklaşık 1 aydır sürdürdüğümüz yoğun çalışmalarda 132 firma ve 12 bin 562 ürün denetlenerek sonuçlar Bakanlığımıza bildirilmiştir."

"EN ETKİLİ DENETİM BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞTİR"

Tüketicilere planlı alışveriş yapmaları yönünde tavsiyede bulunan Dinçaslan; "Bilinçli tüketici istikrarlı ekonominin temelidir. En etkili denetim, bilinçli alışveriş yapmaktır. İhtiyaçlarımızı planlayarak hareket edelim. Ayrıca okul alışverişlerimizde yerel ve küçük esnafımıza destek vermek ilimiz ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.