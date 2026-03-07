Kayseri’de etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa, gece saatlerinde ise kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği, yağışların; Sivas çevreleri ve Kayseri’nin doğu ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor." denildi.