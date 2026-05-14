Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil tramvay yoluna çıktı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas Bulvarı ile Yavuz Selim Mahallesi kavşağında meydana geldi. M.E. yönetimindeki 38 APJ 849 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NBG 98 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle tramvay hattına savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.