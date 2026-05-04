Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, 9 bin 660 adet içi tütün doldurulmuş makaron bulundu.

Operasyonda ayrıca 16 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ile 121 kilo 500 gram bandrolsüz nargile tütünü de ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.