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Kaynak: AA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, yapısal hasara yol açtı. İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde yer alan yaklaşık 10 metre yüksekliğe sahip istinat duvarı, aşırı yağışların baskısına dayanamayarak çöktü.

Çökme esnasında duvardan kopan büyük taşlar ve toprak kütleleri, alt tarafta bulunan bir evin üzerine ve çevreye savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Güvenlik amacıyla duvarın çöktüğü yol trafiğe kapatılırken, belediye ekiplerinin bölgedeki enkazı kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.