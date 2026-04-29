Kayseri’nin Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde şiddetli bir trafik kazası meydana geldi. K.K. idaresindeki 38 R 1721 plakalı, işçileri taşıyan minibüs ile Y.Ö. yönetimindeki 38 ZC 284 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük maddi hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bulvar üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri araçta sıkışma ihtimaline karşı kontrollerde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıların durumu netleşti.

Kazada yaralanan;

Kamyon şoförü Y.Ö.,

Minibüs şoförü K.K.,

Servis içerisinde bulunan 6 işçi,

ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen minibüs ve kamyon, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale dönerken, emniyet güçleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.