Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Olay, 4 Temmuz’da saat 03.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak’ta meydana geldi. İnşaatın arkasında Hacı Alan ile R.C.A. ve S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Alan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hacı Alan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Alan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hacı Alan’ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, şehir mezarlığında toprağa verildi.

İHA DESTEKLİ OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan R.C.A. ile S.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin saklandıkları adrese İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda R.C.A. ile S.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.