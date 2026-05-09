İncesu Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkezin açılış programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kano sporunun kent genelinde yaygınlaşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in ilçeyi su sporlarında önemli bir merkez haline getirmek için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti unvanını aldığını hatırlatan Çiçek, spor organizasyonlarının artırılması ve gençlerin spora yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Kentin aynı zamanda Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu dile getiren Çiçek, bu unvanların şehir adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise İncesu’nun turizm açısından dikkat çeken bölgeler arasında yer aldığını belirtti. Su sporlarında Tomarza, Yahyalı, İncesu ve Yamula Barajı’nın öne çıkmaya başladığını ifade eden Büyükkılıç, şehrin bu alanda gelişim gösterdiğini söyledi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı da katılarak konuşma yaptı.