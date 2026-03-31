Kaza, Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 ALT 277 plakalı otomobil ile 38 SZ 903 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE ULAŞTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

1 YARALININ DURUMU KRİTİK

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.