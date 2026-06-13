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Kaynak: İHA

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir lokomotif ile 38 AIU 762 plakalı hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

KAZA SONRASI EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kazanın ardından ekipler, olayın yaşandığı bölgede güvenlik tedbirleri alırken, ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi. Kaza yapan araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kayseri'de hafriyat kamyonu ile lokomotifin karıştığı kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.