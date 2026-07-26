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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin korunması amacıyla 725 personelin katılımıyla çalışma yapıldı. 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar-10 eş zamanlı ‘huzur-asayiş’ uygulamasında, 22 bin 918 kişi ve 9 bin 368 aracın sorgusu yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle alakalı olarak 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan uygulamada, 87 aranan şahıs yakalanırken, 28 yoklama kaçağına işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında ise, 3 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet hacizli yakalamalı otomobil ele geçirildi.



Ayrıca çevrede gürültü yaparak ve açık alanda alkol tüketerek rahatsızlık veren 45 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılırken, 762 araç sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından cezai işlem uygulandı. 38 araç trafikten men edildi.