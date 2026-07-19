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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni ile huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla kent genelinde 725 personelin katılımıyla 55 noktada uygulama gerçekleştirdi.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANDI

Uygulama kapsamında 10 bin 304 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 4 bin 56 araç da kontrol edildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, farklı suçlardan aranan 105 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 15 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, 1 ruhsatsız silah, 2 bıçak ve 6 yakalamalı hacizli otomobile de el koydu.

TRAFİK CEZALARI UYGULANDI

Uygulamada Kabahatler Kanunu kapsamında 59 kişiye işlem yapılırken, 19 araç trafikten men edildi, 64 sürücüye ise idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerin, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam edeceği belirtildi.